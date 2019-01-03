Британский парламент ограничил финансирование выхода из ЕС без специального договора

10:46 | 9.01.2019

Парламент Великобритании поддержал поправки в законопроект о финансах, которые ограничивают расходы на подготовку к выходу из Евросоюза без специального договора. За проголосовали 303 парламентария, против - 296. Британские СМИ полагают, что противниками такой модели выхода оказались консерваторы, несмотря на программу их премьер-министра, передает «Интерфакс».



Кроме того, отмечается, итоги голосования стали очередным свидетельством слабости кабинета премьер-министра Британии Терезы Мэй перед голосованием по условиям Brexit в парламенте.