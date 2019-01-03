10:36 | 9.01.2019

В США на 115-м году жизни скончалась старейшая жительница страны Лесси Браун. Женщина умерла 8 января, сообщает Associated Press со ссылкой на родственников Браун.



Как напоминает РИА «Новости», Лесси Браун стала самым старым человеком в США в мае 2018 года, когда ей было 113 лет. Она родилась в Атланте в 1904 году, в 18 лет переехала в Огайо, вышла замуж и родила пять детей. По оценкам ее семьи, у нее более 50 потомков, включая двух пра-пра-правнуков. В сентябре ей исполнилось 114 лет.



Родные считают, что причиной ее долгожительства является частое употребление в пищу «сладкого картофеля.