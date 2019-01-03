Глава Минтруда Топилин анонсировал рост зарплат бюджетников

10:30 | 9.01.2019

Министр труда и социальной защиты РФ Топилин рассказал о том, что в 2019 году будут увеличены зарплаты бюджетников, в том числе не вошедших в «майские» указы Путина 2012 года. Он рассказал об этом в интервью «Российской газете». По его словам, с 1 октября зарплаты бюджетников будут проиндексированы на 4,3%.



Топилин также рассказал о том, что в 2019 году власти ожидают более медленный рост реальных зарплат россиян по сравнению с 2018 годом. «По базовому прогнозу Минэкономразвития это 1,4%, но я полагаю, что рост будет несколько больше», — заявил глава Минтруда, передает РБК.

