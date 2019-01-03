Дональд Трамп выступил с обращением к нации о гуманитарном кризисе на границе

10:19 | 9.01.2019

Президент США Дональд Трамп выступил со специальным телеобращением к американцам. В своем выступлении, посвященном приостановке работы правительства, американский лидер заявил о кризисе на американо-мексиканской границе, передает rg.ru.



«На наших южных границах ситуация превратилась в гуманитарный кризис, кризис в области обеспечения безопасности», - сказал Трамп в видеообращении к нации. Он заявил, что ответственность за такое положение лежит на конгрессе США, который не соглашается на финансирование системы безопасности на южной границе США в сумме $5,7 млрд.



Как напоминает РБК, ранее Трамп заявил, что может ввести режим чрезвычайного положения на границе и профинансировать строительство заграждений в обход конгресса. Позже вице-президент Майк Пенс пояснил, что законность этого шага изучают юристы Белого дома. Однако в обращении президента эта мера упомянута не была.