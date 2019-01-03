Власти Лаоса передали Минобороны РФ тридцать танков Т-34

10:12 | 9.01.2019

Министерство обороны Лаосской Народно-Демократической Республики в рамках военно-технического сотрудничества передало российскому военному ведомству 30 танков Т-34 в полностью исправном состоянии, сообщили в Минобороны РФ. «До недавнего времени бронетехника стояла на вооружении армии Лаоса», — уточнили в пресс-службе.



Техника прибыла морским путём во Владивосток. Впоследствии железнодорожным транспортом она будет доставлена в подмосковный Наро-Фоминск. Отмечается, что танки планируют использовать в том числе во время военных парадов и съёмок фильмов.