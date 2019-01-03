В РФ вступили в силу новые тарифы на ОСАГО

10:06 | 9.01.2019

В России в среду, 9 января, вступает в силу указание Банка России о расширении тарифного коридора ОСАГО. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что диапазон ставок базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц с настоящего времени будет составлять 2746 — 4942 рубля вместо 3432 — 4118 рублей.



Помимо этого, новые правила предусматривают разделение водителей на 58 категорий в зависимости от стажа и возраста. Раньше таких категорий было четыре. Страховка подорожает для молодых водителей с небольшим стажем, а также для полисов типа «мультидрайв» — с неограниченным числом допущенных к управлению водителей. Повышающий коэффициент для этих категорий составит 1,87, отмечает lenta.ru.