«Удав» прошёл испытания: новый пистолет рекомендован к принятию на вооружение ВС России

13:49 | 5.01.2019

Новый пистолет «Удав» калибра 9 мм прошёл государственные испытания и рекомендован к принятию на вооружение в Вооружённых силах России. Об этом со ссылкой на представителя оборонного ведомства сообщает ТАСС.



«Завершены госиспытания пистолета "Удав", он рекомендован к принятию на вооружение», - сказал представитель Минобороны агентству, добавив, что «военные поставили новому оружию высокую оценку».



Как сообщили, в свою очередь, представители входящего в «Ростех» АО «ЦНИИТОЧМАШ», новый пистолет был проверен на стойкость в самых тяжелых климатических условиях и под воздействием различных механических факторов. В частности, пистолет устойчиво работал в диапазоне температур от +50 до -70 градусов Цельсия. При этом исследовались баллистические характеристики пистолета.



«Испытания нового перспективного пистолетного комплекса под патрон 9х21 проходили с августа по декабрь прошлого года на испытательной базе АО "ЦНИИТОЧМАШ" и полигонах Минобороны России в Западном и Центральном военных округах», – сообщили журналистам представители компании, добавив, что «в настоящее время результаты испытаний пистолетного комплекса находятся на рассмотрении государственной комиссии».



«Удав» должен сменить основной пистолет российской армии - Макарова калибра 9 мм. По данным из открытых источников, новый пистолет имеет прицельную дальность стрельбы 50 метров, емкость магазина составляет 18 патронов. Другие технические характеристики «Удава» пока неизвестны.



Стоит отметить, что мощный отечественный патрон 9х21, которым будет оснащаться «Удав», был изначально создан для пистолета «Вектор» СР-1 (также известен как «Гюрза») и предназначен для поражения защищенного противника. Пуля из этого патрона на дальности до 100 м способна пробить бронежилет 3-го класса, который «держит» автоматный патрон калибра 7,62х39 без бронебойного сердечника.