Магнитогорский металлургический комбинат окажет дополнительную материальную помощь пострадавшим при обрушении дома

13:55 | 4.01.2019

Руководство Магнитогорского металлургического комбината приняло решение о выплате материальной помощи пострадавшим при обрушении подъезда дома в Магнитогорске.



Так, близкие родственники погибших (супруга/супруг, дети, родители и лица, находившиеся на иждивении) получат 1 миллион рублей за каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи.



Жители дома, которым причинён лёгкий вред здоровью, получат по 200 тысяч рублей.



По 400 тысяч рублей получат пострадавшие при ЧС, которым причинен средний или тяжкий вред здоровью.



Кроме того, в связи с утратой имущества первой необходимости собственникам квартиры или лицам, проживающим по договору социального найма, будет выплачено от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рубле, в зависимости от количества комнат в квартире, в которой они проживали.



Эти выплаты никак не связаны с выплатами, о которых ранее объявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.



Кроме того, как было объявлено ранее, ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» направил 10 миллионов рублей на специальный счет по сбору средств для поддержки пострадавших в результате обрушения дома.



Общая сумма средств, поступивших на счёт помощи пострадавшим, по данным на 21:00 3 января, превысила 19,3 млн рублей.