Поисково-спасательная операция в Магнитогорске завершена, начались первые похороны жертв трагедии

Вечером 3 января завершилась поисково-спасательная операция на месте обрушившегося подъезда жилого дома в Магнитогорске.Тела всех 39 человек, которые погибли при обрушении подъезда, извлечены и опознаны. Об этом сегодня, 4 января, сообщил первый заместитель министра МЧС РФ Александр Чуприян.Сегодня утром, спасатели провели митинг в память о погибших. Начался он с минуты молчания.Затем выступили Губернатор Челябинской области Борис Дубровский и первый заместитель Министра по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Александр Чуприян.Губернатор Челябинской области наградил отличившиеся подразделения Благодарственными письмами за самоотверженную работу по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.Позже состоялось построение подразделений МЧС по случаю отбытия к местам постоянной дислокации в связи с окончанием спасательных работ.В настоящее время ведётся монтаж строительного забора вокруг места трагедии. Было объявлено, что 7 и 8 подъезды пострадавшего дома будут демонтированы.Сегодня же пройдут первые похороны жертв трагедии. Жители Магнитогорска приходят попрощаться с семьёй Крамаренко: Игорем, Анастасией и маленькой Миланой.