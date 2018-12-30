Из под руин дома в Магнитогорске извлечено тело 38-го погибшего

13:50 | 3.01.2019

Фото: Вечерний Магнитогорск

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС, спасатели извлекли из-под руин дома в Магнитогорске тело 38-го погибшего.



Таким образом, на данный момент остаётся неизвестной судьба ещё троих человек.