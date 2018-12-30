Губернатор Челябинской области утвердил размеры материальной помощи пострадавшим в Магнитогорске

13:15 | 3.01.2019

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский утвердил размеры материальной помощи, которую окажет правительство Челябинской области пострадавшим в Магнитогорске.



Так, члены семей, чьи родные погибли при обрушении подъезда дома, получат по 1 миллиону рублей.



Граждане, получившие в результате ЧС тяжкий или средней тяжести вред здоровью получат по 400 тысяч рублей.



Те, кто в результате ЧС получил легкий вред здоровью получат по 200 тысяч рублей.



Также предусмотрены компенсации и в связи с утратой имущества первой необходимости:



500 тысяч рублей – на семью, проживавшую в собственной трехкомнатной квартире или проживающую по договору социального найма;



400 тысяч рублей - на семью, проживавшую в собственной двухкомнатной квартире или проживающую по договору социального найма;



300 тысяч рублей - на семью, проживавшую в собственной однокомнатной квартире или проживающую по договору социального найма;



50 тысяч рублей - на человека, фактически проживавшего, но не зарегистрированного в обрушившемся доме;



50 тысяч рублей - на человека, фактически проживавшего, зарегистрированного, но не являющегося собственником квартиры.



Кроме того предусмотрена единовременная материальная помощь по 10 тысяч рублей на человека.



На организацию похорон каждого погибшего власти региона выделят по 31,5 тысяче рублей.



В сообщении пресс-службы главы региона особо отмечается, что все потерявшие жилье, будут им обеспечены. Это будет отдельное, дополнительное решение, информация о котором будет опубликована позднее.

