Список опознанных жертв магнитогорской трагедии по состоянию на 18:00 2 января

11:43 | 3.01.2019

Список опознанных жертв трагедии в Магнитогорске по состоянию на 18.00 (местного времени) 2 января.



Анисимова Ольга Никитична (25.08.1923г.р)

Антропова Клавдия Николаевна (04.11.32г.р)

Антилова Татьяна Ивановна (29.08.1986г.р.)

Антилов Виктор Дмитриевич, 1989г.р.

Антилова Ульяна 2017 г.р.

Воронцов Виктор Владимирович, 1976 г.р.

Дружкина Раиса Васильевна, 1941 г.р.

Игнатьев Александр Викторович, 1957 г.р.

Игнатьева Марина Васильевна, 1958 г.р.

Кремлев Андрей Геннадьевич, 1964г.р.

Кремлева Елена Александровна, 1965 г.р.

Крамаренко Игорь Анатольевич, 1987 г.р.

Крамаренко Анастасия Владимировна, 1987г.р.

Крамаренко Милана Игоревна, 2017 г.р.

Овчинникова Галина Ефимовна, 1949г.р.

Плюхина Светлана Васильевна, 1940 г.р.

Сагадатов Ильмир Иштимерович, 1990г.р.

Топко Татьяна Кузьминична, 1948г.р.

Цупина Таисия Ивановна, 1939г.р.