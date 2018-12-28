Опубликован список найденных и опознанных жертв трагедии в Магнитогорске

17:44 | 2.01.2019

Опубликован официальный список найденных и опознанных, на данный момент, жертв трагедии в Магнитогорске.



Дружкина Раиса Васильевна

Воронцов Виктор 1976 г.р.

Крамаренко Милана Игоревна, 2017 г.р.

Кремлев Андрей Геннадьевич

Кремлева Елена Александровна

Овчинникова Галина Ефимовна 14.06.1949 г.р.

Анисимова Ольга Никитична

Антропова Клавдия Николаевна 04.11.1932 г.р.

Антилова Татьяна 29.08.1986г.р.

Антилов Виктор 9.12.1989 г.р.

Антилова Ульяна 1г, 8 мес.