Россия и мир
17:44 | 2.01.2019
Опубликован список найденных и опознанных жертв трагедии в Магнитогорске
Дружкина Раиса Васильевна
Воронцов Виктор 1976 г.р.
Крамаренко Милана Игоревна, 2017 г.р.
Кремлев Андрей Геннадьевич
Кремлева Елена Александровна
Овчинникова Галина Ефимовна 14.06.1949 г.р.
Анисимова Ольга Никитична
Антропова Клавдия Николаевна 04.11.1932 г.р.
Антилова Татьяна 29.08.1986г.р.
Антилов Виктор 9.12.1989 г.р.
Антилова Ульяна 1г, 8 мес.
© «Вечерние Ведомости»
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