Опубликован обновлённый список жителей дома пропавших после трагедии в Магнитогорске

16:57 | 2.01.2019

Фото: Вечерний Магнитогорск

Оперативным штабом МЧС в Магнитогорске опубликован обновлённый список из 27 жителей дома, в котором обрушился подъезд, местонахождение которых до сих пор не установлено.

«Уважаемые магнитогорцы! Если вы располагаете информацией о местонахождении жильцов дома №164 по проспекту Карла Маркса из предложенного списка, просим позвонить по телефону горячей линии МЧС: 8-800-775-17-17», – говорится в сообщении.



1. Веряскина Ксения Валерьевна

2. Веряскина Тамара Викторовна

3. Шубина Марина Владимировна

4. Баталова Ольга Яковлевна

5. Синебрюхов Андрей Андреевич

6. Кутепов Сергей

7. Скворцова Ольга Олеговна

8. Анисимова Ольга Никитична

9. Топко Татьяна Кузьминична

10. Лепкова Мария Ивановна

11. Старшинов Сергей Георгиевич

12. Анашкевич Владимир Михайлович

13. Анашкевич Нина Ивановна

14. Кызымбаева Татьяна Григорьевна

15. Ульфатовы (четыре человека)

16. Тинибаева Нелля Николаевна

17. Снетков Михаил Геннадьевич

18. Кремлев Дмитрий Андреевич

19. Кремлев Денис Андреевич

20. Крамаренко Анастасия Владимировна

21. Крамаренко Игорь Анатольевич

22. Крамаренко Милана Игоревна

23. Два жильца квартиры 315