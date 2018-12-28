Число жертв трагедии в Магнитогорске возросло до 19 человек

16:30 | 2.01.2019

Фото: Вечерний Магнитогорск

По данным на 16:00 местного времени число погибших в результате обрушения подъезда в Магнитогорске возросло до 19 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. Среди погибших двое детей.



«Из-под завалов извлечено тело женщины. Погибших 19 человек», - сообщил представитель пресс-службы МЧС.