В Магнитогорске под завалами рухнувшего подъезда найден пятнадцатый погибший

В полдень 2 января под завалами обрушившегося подъезда в Магнитогорске обнаружен пятнадцатый погибший. К настоящему времени остаётся неизвестной судьба и местонахождение 29 человек.Сейчас спасатели подбираются к правой стене разрушенного подъезда. Существует риск её обрушения. Сейчас именно завалы удерживают нижнюю часть стены и не дают ей упасть. По мере разбора завалов риск падения стены возрастает.Специалисты в постоянном режиме следят за малейшими отклонениями стены.