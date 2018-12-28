Трагедия в Магнитогорске: число погибших возросло до четырнадцати человек

11:57 | 2.01.2019

© РИА Новости / Стрингер

По данным на утро 2 января, число погибших при обрушении подъезда дома в Магнитогорске возросло до четырнадцати человек.



За сутки число погибших при обрушении подъезда дома в Магнитогорске возросло в два раза. По данным на 08:00 (время московское) 1 января, число погибших, извлечённых из-под завалов, составляло семь человек. Днём 1 января из под завалов было извлечено тело ещё одного погибшего. Вечером спасатели извлекли из-под завалов тело девятого погибшего.



Чем больше проходит времени с момента трагедии, тем меньше шансов, что под завалами остался кто-то живой. По ночам в Магнитогорске очень холодно, температура опускалась до - 28°C.



Хотя случаются и чудеса. Так вчера, спустя более суток после трагедии, под завалами найден живым 11-месячный ребёнок! Спасатели услышали плач. Ребёнка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан. По словам медиков, у мальчика диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, переохлаждение и обморожение, сочетанные травмы



Практически сразу после обнаружения мальчика доставили спецбортом в Москву в столичный НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, который возглавляет Леонид Рошаль.



«Сейчас ребенку выполняются необходимые диагностические обследования... Сейчас говорить об этом [о травмах] еще рано, когда мы будем знать точно, с согласия родителей мы дадим информацию», - сообщил журналистам директор НИИ Валерий Митиш.



Сегодня, 2 января, утром стало известно о новых жертвах трагедии в Магнитогорске. Из-под завалов достали еще два тела - взрослого и ребенка, сообщает пресс-служба МЧС России.



Число погибших при взрыве дома достигло одиннадцати человек, среди погибших есть один ребенок. Спасены семеро, в том числе два ребенка.



Практически сразу за сообщением о том, что число погибших возросло до одиннадцати человек, поступило новое.



«Поисково-спасательные работы в Челябинской области, из-под завалов извлечены 14 погибших (в том числе один ребенок)», — говорится в сообщении оперативного штаба МЧС.