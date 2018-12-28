Молодёжная сборная России по хоккею отметила Новый год победой над канадцами

16:55 | 1.01.2019

Фото: Федерация хоккея России

Хоккеисты молодежной сборной России (игроки до 20 лет) одержали победу над командой Канады со счетом 2:1 в матче группового этапа чемпионата мира. Подопечные Валерия Брагина вышли в четвертьфинал турнира, заняв первое место в группе А. Игра проходила на «Роджерс Арене» в Ванкувере.



В составе Российской сборной отличились Григорий Денисенко (6-я минута) и Павел Шэн (52-ая минута). У команды Канады единственную шайбу забросил Коди Гласс (3-я минута).



На третей минуте первого периода точный бросок Коли Гласса в ворота Петра Кочеткова вывел сборную Канады вперёд, но спустя буквально три минуты Григорий Денисенко забивает ответную шайбу. Победу же подопечным Валерия Брагина принес Павел Шэн, который на 52-й минуте игры, после эффектного сольного прохода, отправил шайбу в ворота канадцев.



В результате, подопечные Брагина заняли первое место в турнирной таблице группы А, набрав 12 очков. Канадцы заработали 9 баллов и стали вторыми. Третье место заняла сборная Чехии (5), также в плей-офф вышла команда Швейцарии (4). В четвертьфинале, 2 января, хоккеисты сборной России встретятся со словаками, занявшими четвертое место в группе В.



Чемпионат мира по хоккею среди молодёжных команд проходит в канадских городах Ванкувер и Виктория, и завершится 6 января.