Число жертв при обрушении дома в Магнитогорске увеличилось до семи человек

12:36 | 1.01.2019

По данным на 8 часов утра 1 января (время московское), число погибших при обрушении подъезда дома в Магнитогорске возросло до семи.



«Погибли семь человек, пятеро из них уже опознаны», - сообщил представитель Главного управления МЧС по Челябинской области при докладе главе МЧС России Евгению Зиничеву.



Собеседник ТАСС в пресс-службе МЧС рассказал, что угроза дальнейшего обрушения дома сохраняется, к настоящему времени не установлено местонахождение ещё 37 человек, разбор завалов продолжается.



Как говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС, разбор обрушившихся конструкций ведётся спасателями посменно. За прошедшие сутки при помощи инженерной техники разобрано и вывезено 37 самосвалов общим объемом 370 куб. м.



Сотрудниками МЧС при помощи мобильного диагностического комплекса «Стрела-П» ведётся обследование строительных конструкций жилого дома. К настоящему времени проведено обследование пяти подъездов, результаты которого обрабатываются специалистами. Ожидается, что предварительные результаты будут готовы к 12:00 московского времени.



«Предварительные результаты обследования дома диагностическим комплексом "Стрела" будут готовы к 10 часам по уральскому времени», - сказал представитель ГУ МЧС на заседании оперативного штаба.



На данный момент известно, что взрывом газа полностью разрушены 25 квартир.



«В эпицентр попали 35 квартир, 25 из них разрушены полностью, ещё 10 частично», - сказал представитель МЧС.

Как сообщает телеграм-канал «Молнии Дубровского», семеро погибших, тела которых обнаружены и извлечены из-под завалов на месте взрыва - взрослые.



«По данным на 07:00 (мск) часов с момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечено 12 человек, из них семь человек погибли (детей нет), пятеро - спасены (в том числе один ребенок). Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения», - говорится в сообщении.