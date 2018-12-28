Трагедия в Магнитогорске: новые данные

14:04 | 31.12.2018

Как сообщает телеграм-канал «Молнии Дубровского», стала известна судьба 52-х человек из 120, которые возможно находились в обрушившемся подъезде дома в Магнитогорске.



«По состоянию на 13-00, в доме было прописано 111 человек, 9 человек снимали жилье (всего — 120 человек). Известна судьба 52 человек. Из них 4 погибло, 16 эвакуировано, в том числе 7 детей, госпитализировано четыре человека, в том числе двое детей, 28 человек вышли на связь», – говорится в сообщении телеграм-канала.