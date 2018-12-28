Россия и мир
12:28 | 31.12.2018
Трагедия в Магнитогорске: в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд жилого дома. Есть жертвы
Как сообщает пресс-служба правительства Челябинской области, в результате ЧП есть пострадавшие и погибшие. Эвакуировано 16 человек. Из-под завалов извлечены 10 человек, в том числе один ребенок. Они направлены в медицинские учреждения для осмотра и оказания медицинской помощи. Практически полностью обрушился один подъезд дома. Произошло обрушение перекрытий с 3 по 10 этаж над аркой между 6 и 7 подъездами, повреждения получили 48 квартир. По словам очевидцев погибших как минимум пять человек.
Как рассказывают местные жители, между хлопком и обрушением прошло несколько минут. Именно эти минуты позволили жителям подъезда, к сожалению не всем, спастись. Люди прыгали из окон, пытались эвакуироваться. Всего разрушено 48 квартир. Обрушился 7-й этаж дома.
Сразу после ЧП все жители были эвакуированы в ближайшие школы № 5 и 14 Магнитогорска, где развернуты пункты временного размещения, с организацией горячего питания, все эвакуированные обеспечены одеялами, едой и водой.
Жители окрестных домов несут теплые вещи, предлагают разместить людей у себя. Власти заверили, что это не требуется, всем жителям обрушившегося дома будет предоставлена вся необходимая помощь. В штабе, созданном практически сразу после ЧП, работают губернатор Борис Дубровский и глава города Сергей Бердников.
На месте обрушения работают все силы управления МЧС по Челябинской области. Из Москвы прибывает спецборт МЧС со специалистами центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». Кроме того, спасатели и кинологи прибыли из Екатеринбурга. Одним бортом вместе с ними прилетел заместитель уральского полпреда Александр Калиберда. На месте работают спасательные службы, медики, правоохранительные органы. Произведен сбор подвижного пункта управления, аэромобильной группировки, оперативного штаба Главного управления МЧС России по Челябинской области.
«Организована работа оперативных штабов Главных управлений МЧС России по Свердловской и Челябинской областям и оперативных групп Главного управления МЧС России по Челябинской области во взаимодействии с органами местного самоуправления и другими экстренными службами, В готовность к реагированию приведены аэромобильные группировки главных управлений МЧС России по Челябинской области и Республике Башкортостан, Уральского учебного спасательного центра МЧС России, Уральского института ГПС МЧС России, Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда „Центроспас“, Центра по проведению спасательных операций особого риска „Лидер“, Ногинского спасательного центра МЧС России, специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России, кинологические расчеты, мобильный диагностический комплекс „Стрела-П“ (Свердловская область)», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.
После получения информации о взрыве в жилом доме в Магнитогорске президент России Владимир Путин поручил главам МЧС и Минздрава принять экстренные меры и оказать всю необходимую помощь в ликвидации последствий трагедии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
«Владимир Путин был немедленно проинформирован о трагедии в Магнитогорске. По поручению президента в Магнитогорск вылетает глава МЧС Евгений Зиничев. Глава государства Путин поручил главе Минздрава Веронике Скворцовой предпринять все возможные меры для оказания помощи пострадавшим и родственникам погибших при ЧП в Магнитогорске», — сказали в пресс-службе президента.
Сразу после получения предварительной информации, следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам») по факту взрыва газа в многоэтажном доме на проспекте Карла Маркса, 164 в Магнитогорске. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.
«В настоящее время на месте происшествия спасателями продолжается разбор завалов. Следователями следственного управления СК России при участии следователей-криминалистов регионального управления проводится осмотр места происшествия, осуществляются допросы возможных свидетелей и очевидцев. Следствие рассматривает все возможные версии произошедшего. В настоящее время приоритетной версией является взрыв бытового газа. Количество пострадавших уточняется», — рассказал Владимир Шишков.
Председатель СК России Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль и поручил принять к производству уголовное дело ГСУ СК России, а также направил на место происшествия следователей-криминалистов центрального аппарата.
В Главном управлении МЧС России по Челябинской области по ситуации в Магнитогорске открыт телефон «горячей линии»: 8 (351) 239-99-99.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
12:28 | 31.12.2018
Трагедия в Магнитогорске: в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд жилого дома. Есть жертвы
11:57 | 31.12.2018
«Ласточка» совершил первый рейс из Екатеринбурга в Талицу
11:11 | 31.12.2018
В новогоднюю ночь Екатеринбург порадует теплом
10:56 | 31.12.2018
В массовом ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург восемь человек пострадали, один — погиб
18:16 | 30.12.2018
Страшное ДТП с участием фур произошло на Московском тракте
17:57 | 30.12.2018
«Предновогодний тур»: депутат Госдумы отправился на защиту уральцев от сверхпоборов в ЖКХ
16:35 | 30.12.2018
«Рифей» всё же попытается отобрать «мусорный бизнес» у «Спецавтобазы» в Екатеринбурге
16:19 | 30.12.2018
С 1 января билеты в электричках подорожают на 3,5%
16:12 | 30.12.2018
Три ребёнка пострадали в результате аварии на Режевском тракте
16:07 | 30.12.2018
Председатель городской Думы поздравил пермяков с Новым годом
16:03 | 30.12.2018
В Перми пройдет благотворительный арт-фестиваль «Всякое добро»
15:54 | 30.12.2018
Глава Перми поздравил горожан с Новым годом
15:52 | 30.12.2018
Десятки домов остались почти без отопления из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге
15:41 | 30.12.2018
Шесть ледовых переправ начали полноценно функционировать в Свердловской области, на очереди ещё восемь
15:18 | 30.12.2018
Облачно, без осадков: погода в Екатеринбурге на предстоящей неделе
12:52 | 30.12.2018
В Екатеринбурге зооспасатель помог освободиться запутавшемуся голубю
10:49 | 30.12.2018
Сегодня ночью в Нижней Салде горела «ГАЗель»
09:52 | 30.12.2018
В Нижнем Тагиле ночью горел частный дом
21:36 | 29.12.2018
Многодетная семья, которую под дулом пистолета выгнали из съёмной квартиры, нашла жильё
20:44 | 29.12.2018
Перуанца Джованни, который влюбился в Екатеринбург после ЧМ-2018, выдворяют из России
17:59 | 29.12.2018
В Перми появилось еще три карусели
17:40 | 29.12.2018
Власти Березовского «выселяют» муниципальную газету. Глава города: «На мороз людей никто не выгоняет»
17:18 | 29.12.2018
В Екатеринбурге поймали грабителей салонов сотовой связи: они успели обчистить ВИЗ и Юго-Запад
16:59 | 29.12.2018
Раз, два, три, четыре, пять, я иду тебя искать: в Новогодние каникулы Екатеринбург будет прочёсывать комендантский патруль
16:21 | 29.12.2018
Курганская природоохранная прокуратура снова обнаружила на Шуховском полигоне нарушения
16:16 | 29.12.2018
Инцидент в музее Екатеринбурга, когда девушка уронила картину Дали, вошёл в ТОП самых скандальных выходок туристов
16:08 | 29.12.2018
Пермская таможня сообщает о графике работы в праздничные дни
16:02 | 29.12.2018
С 30 декабря в Перми на двух перекрестках по Ленина будет изменена организация дорожного движения
15:19 | 29.12.2018
Правительство Зауралья полностью погасило долг по выплатам регионального маткапитала
15:04 | 29.12.2018
Курганские врачи спасли глаз 2-летнему мальчику после пулевого ранения
14:16 | 29.12.2018
Одиннадцать из двадцати пассажиров автобуса, в том числе четверо несовершеннолетних, пострадали в ДТП в центре Екатеринбурга
14:07 | 29.12.2018
Главный федеральный инспектор и зампред правительства Прикамья проверили обеспечение мерами социальной поддержки 99-летнего Героя Советского Союза
13:06 | 29.12.2018
Пять реанимаций и две пожарные машины: в центре Екатеринбурга ДТП с автобусом общественного транспорта
13:02 | 29.12.2018
Пермякам напоминают о правилах использования пиротехники
12:58 | 29.12.2018
Завершены ремонтные работы на Чусовском мосту
12:53 | 29.12.2018
Председатель Законодательного собрания поздравляет жителей Пермского края с Новым годом и Рождеством
12:46 | 29.12.2018
Губернатор поздравляет жителей Прикамья с Новым годом и Рождеством
12:40 | 29.12.2018
Короткое похолодание в Перми сменится потеплением
12:39 | 29.12.2018
Екатеринбурженка, у которой отобрали детей после операции по смене пола, живёт в Испании как трансгендер
12:19 | 29.12.2018
Александр Высокинский подсчитал: на его зарплату екатеринбуржцы скидываются всего по 2 рубля
11:54 | 29.12.2018
Стало известно, как будет работать общественный транспорт Екатеринбурга в новогоднюю ночь