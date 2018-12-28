Трагедия в Магнитогорске: в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд жилого дома. Есть жертвы

Сегодня, 31 декабря, в шесть часов утра в Магнитогорске, произошла трагедия. По предварительным данным в результате взрыва бытового газа, обрушился один из подъездов девятиэтажного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса,164.Как сообщает пресс-служба правительства Челябинской области, в результате ЧП есть пострадавшие и погибшие. Эвакуировано 16 человек. Из-под завалов извлечены 10 человек, в том числе один ребенок. Они направлены в медицинские учреждения для осмотра и оказания медицинской помощи. Практически полностью обрушился один подъезд дома. Произошло обрушение перекрытий с 3 по 10 этаж над аркой между 6 и 7 подъездами, повреждения получили 48 квартир. По словам очевидцев погибших как минимум пять человек.Как рассказывают местные жители, между хлопком и обрушением прошло несколько минут. Именно эти минуты позволили жителям подъезда, к сожалению не всем, спастись. Люди прыгали из окон, пытались эвакуироваться. Всего разрушено 48 квартир. Обрушился 7-й этаж дома.Сразу после ЧП все жители были эвакуированы в ближайшие школы № 5 и 14 Магнитогорска, где развернуты пункты временного размещения, с организацией горячего питания, все эвакуированные обеспечены одеялами, едой и водой.Жители окрестных домов несут теплые вещи, предлагают разместить людей у себя. Власти заверили, что это не требуется, всем жителям обрушившегося дома будет предоставлена вся необходимая помощь. В штабе, созданном практически сразу после ЧП, работают губернатор Борис Дубровский и глава города Сергей Бердников.На месте обрушения работают все силы управления МЧС по Челябинской области. Из Москвы прибывает спецборт МЧС со специалистами центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». Кроме того, спасатели и кинологи прибыли из Екатеринбурга. Одним бортом вместе с ними прилетел заместитель уральского полпреда Александр Калиберда. На месте работают спасательные службы, медики, правоохранительные органы. Произведен сбор подвижного пункта управления, аэромобильной группировки, оперативного штаба Главного управления МЧС России по Челябинской области.«Организована работа оперативных штабов Главных управлений МЧС России по Свердловской и Челябинской областям и оперативных групп Главного управления МЧС России по Челябинской области во взаимодействии с органами местного самоуправления и другими экстренными службами, В готовность к реагированию приведены аэромобильные группировки главных управлений МЧС России по Челябинской области и Республике Башкортостан, Уральского учебного спасательного центра МЧС России, Уральского института ГПС МЧС России, Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда „Центроспас“, Центра по проведению спасательных операций особого риска „Лидер“, Ногинского спасательного центра МЧС России, специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России, кинологические расчеты, мобильный диагностический комплекс „Стрела-П“ (Свердловская область)», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.После получения информации о взрыве в жилом доме в Магнитогорске президент России Владимир Путин поручил главам МЧС и Минздрава принять экстренные меры и оказать всю необходимую помощь в ликвидации последствий трагедии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.«Владимир Путин был немедленно проинформирован о трагедии в Магнитогорске. По поручению президента в Магнитогорск вылетает глава МЧС Евгений Зиничев. Глава государства Путин поручил главе Минздрава Веронике Скворцовой предпринять все возможные меры для оказания помощи пострадавшим и родственникам погибших при ЧП в Магнитогорске», — сказали в пресс-службе президента.Сразу после получения предварительной информации, следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам») по факту взрыва газа в многоэтажном доме на проспекте Карла Маркса, 164 в Магнитогорске. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.«В настоящее время на месте происшествия спасателями продолжается разбор завалов. Следователями следственного управления СК России при участии следователей-криминалистов регионального управления проводится осмотр места происшествия, осуществляются допросы возможных свидетелей и очевидцев. Следствие рассматривает все возможные версии произошедшего. В настоящее время приоритетной версией является взрыв бытового газа. Количество пострадавших уточняется», — рассказал Владимир Шишков.Председатель СК России Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль и поручил принять к производству уголовное дело ГСУ СК России, а также направил на место происшествия следователей-криминалистов центрального аппарата.В Главном управлении МЧС России по Челябинской области по ситуации в Магнитогорске открыт телефон «горячей линии»: 8 (351) 239-99-99.