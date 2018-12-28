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Россия и мир


 

13:31 | 30.12.2018

Фото: РИА Новости

В 2019 году в России изменятся правила регистрации транспортных средств

Проект постановления правительства РФ, которое содержит новые правила регистрации транспортных средств, опубликован министерством внутренних дел России. Основными изменениями, по замыслу разработчиков проекта, станет то, что при постановке автомобиля на учет можно будет получить номера только того региона, где зарегистрирован сам владелец транспортного средства.

Подобная норма существовала в СССР, и до 2013 года в России. После 2013 года привязка номера к региону постоянной регистрации автовладельца была отменена. Процедуры постановки на учет и снятия с него были объединены. Так при продаже автомобиля, и его повторной регистрации, по умолчанию, если иного не желали старый и новый владельцы, сохранялись номерные знаки прежнего владельца, а номера со снятых с учета машин передавались новым владельцам. Целью «реформы» в 2013 году была, в том числе, и экономия бюджетных средств, на тот момент МВД закупало номера централизованно, расходуя по нескольку миллиардов рублей в год.

В проекте постановления предполагается, что новая норма вступит в силу с 4 августа 2019 года, до этого времени автовладельцы могут регистрировать свои транспортные средства в любом регионе, независимо от места своей постоянной регистрации.

Кстати, в документе указывается, что зарегистрировать ТС можно будет, как и сейчас, в любом подразделении ГИБДД любого региона, не важно где зарегистрирован автовладелец, однако есть маленькое «но», номера он получит только того региона где зарегистрирован сам – на бумаге. После чего хозяин машины должен будет пойти к производителю номерных знаков и самостоятельно изготовить стандартный железный номер, соответствующий все нормам и требованиям.

Как отмечают собеседники газеты «Коммерсант», нововведение (или возврат к старому) направлено на противодействие преступности. Все дело в том, что ранее инспекторы ГИБДД могли сразу выявить на дороге автомобили, прибывшие из других регионов, теперь же это невозможно, чем и пользуются преступники.

© «Вечерние Ведомости»

 


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