В Улан-Удэ разбился вертолёт – погибли четыре человека

Сегодня, 30 декабря, в Улан-Удэ во время взлета с частной вертолётной площадки разбился вертолет «Робинсон». ЧП произошло сегодня, в 11 часу утра по местному времени в районе базы отдыха «Оранж Хаус» в Верхней Березовке. О ЧП сообщило сетевое издание «Ариг Ус online».Как сообщили изданию очевидцы, вертолёт сначала завис в воздухе, а затем начал снижаться, задел деревья, упал и загорелся.Четыре человека, находившихся на момент ЧП в вертолёте, погибли.В республиканском главке МЧС данные сведения подтвердили.Как стало известно, в разбившемся вертолете погиб известный в Бурятии бизнесмен и меценат Сергей Рогов (владелец ТЦ Peoples Park), именно ему и принадлежал вертолёт.Известна также фамилия пилота вертолета - Борисов. Имена ещё двух погибших еще уточняются.На место происшествия также прибыл глава республики Алексей Цыденов. О причинах крушения пока не сообщается. По первым оценкам, вертолёт мог упасть из-за погодных условий. Сегодня в Улан-Удэ ветреная погода с порывами, в который и попала взлетающая машинаПо факту крушения вертолёта Восточно-Сибирским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ - "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель двух и более лиц".