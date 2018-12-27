В Кремле ответили на вопрос о планах по объединению России с Белоруссией

17:02 | 29.12.2018

Тема интеграции России и Белоруссии не предусматривает какого-либо присоединения государств, речь идет, скорее, о движении друг к другу и расширению союзнических отношений, сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Песков в субботу.



Песков уточнил, что в рамках соглашения от 1999 года страны создают «надгосударственную структуру с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством».



Так пресс-секретарь российского президента ответил на вопрос, есть ли у Москвы планы по воссоединению с Белоруссией, отмечает lenta.ru.