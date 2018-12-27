16:55 | 29.12.2018

На юго-западе Москвы убили учредителя компании «Мастер-Нефть» Шалву Шаляхова. Тело 61-летнего бизнесмена с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено ночью 28 декабря в лифтовом холле жилого дома на улице Гарибальди, передает m24.ru.

На него напал киллер в медицинской маске и темном пуховике. Все обстоятельства устанавливают следователи. Возбуждено уголовное дело, передает РИА Новости.