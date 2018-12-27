В МИД РФ ответили на призыв Макрона и Меркель освободить украинских моряков

16:52 | 29.12.2018

Москва считает неприемлемым обвинение президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель в нарушении прав человека в Крыму и эскалации ситуации в Черном и Азовском морях. Комментарий был опубликован на сайте МИД России в субботу, 29 декабря.



Ранее Макрон и Меркель призвали Москву обеспечить свободу судоходства в Керченском проливе и освободить всех украинских моряков, задержанных в результате инцидента в районе Крымского моста 25 ноября. По их мнению, военные должны получить возможность «провести праздники со своими семьями», отмечает russian.rt.com.