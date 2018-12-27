РФ запретила импорт ряда украинских товаров

16:49 | 29.12.2018

Премьер-министр России Медведев подписал постановление о введении ответных мер против санкций со стороны Украины. Об этом председатель правительства сообщил в Twitter. «Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров. Это — ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины. Подписал соответствующее постановление», — написал Медведев.



Список этих товаров он не раскрыл, но сообщил, что соответствующее постановление уже подписано. Позднее правительство сообщило, что ограничения распространяются на промышленные товары, сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие с Украины, сообщило «РИА Новости». Запрет также действует в отношении товаров, «перемещаемых через территорию Украины».