Россия и мир
16:49 | 29.12.2018
РФ запретила импорт ряда украинских товаров
Список этих товаров он не раскрыл, но сообщил, что соответствующее постановление уже подписано. Позднее правительство сообщило, что ограничения распространяются на промышленные товары, сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие с Украины, сообщило «РИА Новости». Запрет также действует в отношении товаров, «перемещаемых через территорию Украины».
© «Вечерние Ведомости»
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