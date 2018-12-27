По данным синоптиков, 2019 год может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений

13:25 | 29.12.2018

Наступающий 2019 год может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, это связано с феноменом эль-Ниньо, который активно развивается в последние полтора-два месяца, передает iz.ru.



Эль-Ниньо - это изменения температуры воды в экваториальной части Тихого океана, которые оказывают заметное влияние на климат на планете. Ученые заметили, что температура в океане вновь начала повышаться.



По словам Вильфанда, 2018 год, вероятнее всего, станет четвертым в череде самых теплых - для окончательного подведения итогов не хватает статистики за оставшиеся три дня. До этого первые места занимали 2014-2017 гг., и они шли подряд: 2014 год, вероятно, спустится на пятую строчку, а 2018 год займет четвертую.