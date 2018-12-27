В чешском городе Пршибрам освободили захваченных в банке заложников

13:21 | 29.12.2018

Вооруженный грабитель, захвативший заложников в банке в Пршибраме на юго-западе Чехии, задержан, заложники освобождены, никто не пострадал, сообщила журналистам представитель полиции Моника Шиндлова.



Как напоминает РИА «Новости», ранее мужчина взял в заложники девять клиентов банка, но одного позднее выпустил.