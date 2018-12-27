Трое туристов погибли в результате взрыва автобуса около комплекса пирамид в Египте

13:18 | 29.12.2018

Трое туристов из Вьетнама погибли в результате взрыва автобуса около комплекса пирамид в Гизе, недалеко от Каира, сообщает Al Arabiya со ссылкой на египетское министерство внутренних дел. Пострадали по меньшей мере девять вьетнамцев и египтянин-водитель. Посольство России в Египте подтвердило в своем Facebook, что россиян среди пострадавших нет.



Как отмечает РИА «Новости», уже появились первые результаты расследования: взрывное устройство, которое было заложено у стены, скорее всего, привели в действие дистанционно. Интерес у следователей вызвал и тот факт, что автобус с туристами из Вьетнама по непонятным причинам самовольно отклонился от безопасного маршрута и выбрал одну из второстепенных улиц, которая не охраняется полицией.