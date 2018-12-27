Пять человек погибли в результате аварии в угольной шахте на востоке Китая

13:04 | 29.12.2018

В результате аварии в угольной шахте на востоке Китая погибли пять человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные властей уезда Юндин. Отмечается, что пока неизвестно, что именно привело к гибели людей.



Как указывает агентство, утром 28 декабря девять горняков спустились в шахту, а около 13:00 по местному времени (8:00 мск) выяснилось, что из шахты никто не поднимался. В связи с этим немедленно были организованы поиски.



Удалось спасти только трех человек, один из них получил травмы и был госпитализирован. Здоровье двух других мужчин - все опасности. Также из шахты извлекли тела пятерых погибших. Местонахождение еще одного горняка установить пока не удалось. Поисковые работы продолжаются.