Два человека погибли в результате схода лавины в Хабаровском крае

12:39 | 29.12.2018

Два человека погибли и несколько оказались под снегом в результате схода лавин в Хабаровском крае. Всего под снегом оказались 10 работников штольни открытого типа горнодобывающего предприятия. Девять из них нашли живыми, одного погибшим. Еще один человек от полученных травм позднее скончался в медпункте золотодобывающего предприятия, куда были доставлены все пострадавшие.



Как напоминает deita.ru, в субботу, 29 декабря, 8 часов 30 минут по местному времени спасателям поступила информация о том, что в поселке Многовершинном Николаевского района произошел сход снежных масс в районе участка штольни открытого типа золотодобывающего предприятия. В результате под завалом, предположительно, оказался один сотрудник предприятия. Ему на выручки отправились сотрудники администрации и предприятия, всего 10 человек. Во время схода очередной снежной лавины они также оказались под снежными массами.