Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Россия и мир


 

12:34 | 29.12.2018

По данным СМИ, российский гиперзвуковой комплекс «Авангард» заставил нервничать Пентагон

Немецкое издание Die Welt сообщает что российская разработка ракетного гиперзвукового комплекса «Авангард» заставила нервничать американских военных, передает gazeta.ru.

Die Welt подчёркивает, что «основная угроза» комплекса «Авангард» заключается в том, что его сложно обнаружить, так как, по данным издания, дальность действия имеющихся у военнослужащих США радаров недостаточна. «Они должны видеть не на сотни, а на тысячи километров», — заявил главный инженер Пентагона, бывший глава NASA Майкл Гриффин.

Как напоминает rg.ru, 26 декабря Минобороны России провело тестовый запуск баллистической ракеты с гиперзвуковой боеголовкой «Авангард». Ракету запустили из Оренбургской области, боеголовка поразила заданную цель на камчатском полигоне Кура.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

16:08 | 29.12.2018
Пермская таможня сообщает о графике работы в праздничные дни

16:02 | 29.12.2018
С 30 декабря в Перми на двух перекрестках по Ленина будет изменена организация дорожного движения

15:56 | 29.12.2018
За три дня зауральские силовики изъяли 8 тысяч литров контрафактного алкоголя

15:19 | 29.12.2018
Правительство Зауралья полностью погасило долг по выплатам регионального маткапитала

15:04 | 29.12.2018
Курганские врачи спасли глаз 2-летнему мальчику после пулевого ранения

14:33 | 29.12.2018
В 2018 году 55% пермяков предпочли оплачивать парковку через мобильное приложение

14:16 | 29.12.2018
Одиннадцать из двадцати пассажиров автобуса, в том числе четверо несовершеннолетних, пострадали в ДТП в центре Екатеринбурга

14:07 | 29.12.2018
Главный федеральный инспектор и зампред правительства Прикамья проверили обеспечение мерами социальной поддержки 99-летнего Героя Советского Союза

13:06 | 29.12.2018
Пять реанимаций и две пожарные машины: в центре Екатеринбурга ДТП с автобусом общественного транспорта

13:02 | 29.12.2018
Пермякам напоминают о правилах использования пиротехники

12:58 | 29.12.2018
Завершены ремонтные работы на Чусовском мосту

12:53 | 29.12.2018
Председатель Законодательного собрания поздравляет жителей Пермского края с Новым годом и Рождеством

12:50 | 29.12.2018
Пермяков и гостей города приглашают на открытие проекта «Зима на набережной»

12:46 | 29.12.2018
Губернатор поздравляет жителей Прикамья с Новым годом и Рождеством

12:40 | 29.12.2018
Короткое похолодание в Перми сменится потеплением

12:39 | 29.12.2018
Екатеринбурженка, у которой отобрали детей после операции по смене пола, живёт в Испании как трансгендер

12:19 | 29.12.2018
Александр Высокинский подсчитал: на его зарплату екатеринбуржцы скидываются всего по 2 рубля

11:54 | 29.12.2018
Стало известно, как будет работать общественный транспорт Екатеринбурга в новогоднюю ночь

11:48 | 29.12.2018
За госзакупками в Курганской области будет следить информационная система

11:35 | 29.12.2018
В Зауралье приведут в порядок 85 % трасс регионального и межмунципального значения

11:10 | 29.12.2018
В Екатеринбурге начали работу более тысячи ледовых городков

10:52 | 29.12.2018
В Екатеринбурге полиция вводит дополнительные меры безопасности ледовых городков

10:27 | 29.12.2018
На площади 1905 года открыли ледовый городок, посвященный сказам Бажова

09:55 | 29.12.2018
На Урале осудили молодых людей, избивших врача палками

09:54 | 29.12.2018
Под Макаровским мостом в Екатеринбурге появится водопроводный тоннель

09:31 | 29.12.2018
В Екатеринбурге прокуратура проверила перевозчика, высадившего 16-летнюю девушку за семь остановок

00:04 | 29.12.2018
Екатеринбургская рублёвка замерзает без отопления, пока директор управляющей компании жарится в тёплых странах

28.12.2018

21:37 | 28.12.2018
Митрополит Кирилл снова призывает переименовать Свердловскую область: мол, это сатанинское название

20:37 | 28.12.2018
Глава Екатеринбурга пообещал установить памятник киоску как предвестнику начала новой эпохи

20:22 | 28.12.2018
Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность тарифов на вывоз мусора в Екатеринбурге

18:05 | 28.12.2018
Связисты разнообразят январские «каникулы» уральцев

17:38 | 28.12.2018
Пермский край вошел в «Золотую двадцатку» Национального туристического рейтинга – 2018

17:21 | 28.12.2018
В Прикамье дисквалифицирован директор еще одной УК

17:20 | 28.12.2018
Завтра восток Свердловской области завалит снегом

17:15 | 28.12.2018
В Перми заканчивается регистрация манежа «Спартак» как муниципальной собственности

17:13 | 28.12.2018
Челябинцы с помощью депутата спасут верблюда и лошадей

17:12 | 28.12.2018
800 школьников побывали на новогодней елке главы Перми

17:05 | 28.12.2018
«Рождественский сквер» открылся на площадке перед Театром драмы в Екатеринбурге

16:47 | 28.12.2018
Наркосбытчику из Карпинска дали 14 лет

16:30 | 28.12.2018
Бывшему бухгалтеру зауральской районной газеты грозит 6 лет тюрьмы за растрату

16:16 | 28.12.2018
Экс-начальник нижнетагильского ОП № 17 возглавил ОМВД Кировграда

16:04 | 28.12.2018
В Екатеринбурге вынесен приговор строителю таунхаусов, пропавшему с деньгами заказчиков

16:03 | 28.12.2018
Федеральный закон о долевом строительстве вступил в силу

15:46 | 28.12.2018
Во Внуково с рейса Москва – Екатеринбург сбежал пассажир

15:33 | 28.12.2018
В историческом центре Кургана произошел крупный пожар

15:30 | 28.12.2018
На Урале частично погашена задолженность по зарплате перед работниками завода-банкрота

15:04 | 28.12.2018
В районах Перми в новогодние каникулы будут работать «дежурные» телефоны по вопросам обращения с ТКО

14:45 | 28.12.2018
Просто катались: в Ивделе двух молодых людей судят за серию угонов

14:23 | 28.12.2018
Жилой комплекс на берегу Нижнеисетского пруда в Екатеринбурге строят с нарушениями

14:16 | 28.12.2018
На пермском «Новогоднем маршруте» увеличилось количество зон обогрева





Мы в соцсетях





Архив
«    Декабрь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 


 