По данным СМИ, российский гиперзвуковой комплекс «Авангард» заставил нервничать Пентагон

12:34 | 29.12.2018

Немецкое издание Die Welt сообщает что российская разработка ракетного гиперзвукового комплекса «Авангард» заставила нервничать американских военных, передает gazeta.ru.



Die Welt подчёркивает, что «основная угроза» комплекса «Авангард» заключается в том, что его сложно обнаружить, так как, по данным издания, дальность действия имеющихся у военнослужащих США радаров недостаточна. «Они должны видеть не на сотни, а на тысячи километров», — заявил главный инженер Пентагона, бывший глава NASA Майкл Гриффин.



Как напоминает rg.ru, 26 декабря Минобороны России провело тестовый запуск баллистической ракеты с гиперзвуковой боеголовкой «Авангард». Ракету запустили из Оренбургской области, боеголовка поразила заданную цель на камчатском полигоне Кура.