Петербургский бизнесмен Михальченко получил срок за контрабанду алкоголя

16:39 | 28.12.2018

Басманный суд Москвы приговорил к четырем годам семи месяцам колонии общего режима петербургского бизнесмена, гендиректора холдинговой компании «Форум» Дмитрия Михальченко, за контрабанду алкоголя, передает «Интерфакс».



Михальченко, которого считали связанным с силовыми структурами и называли одним из самых влиятельных бизнесменов Петербурга, был задержан в марте 2016 года. Это произошло через месяц после того, как в порту Усть-Луга в Финском заливе были задержаны два контейнера-рефрижератора с 4,5 тыс. бутылок вина, коньяка, текилы, рома, кальвадоса и прочих дорогостоящих алкогольных напитков, оформленных по документам как строительный герметик и замороженные полуфабрикаты, сообщает РБК.



Еще одного фигуранта дела – заместителя Михальченко Бориса Коревского – суд приговорил к пяти годам колонии общего режима.