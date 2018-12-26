В результате пожара в доме престарелых в Италии пострадало 18 человек

16:32 | 28.12.2018

В результате пожара в доме престарелых в Милане пострадало не менее 18 человек. Об этом пишет Il Messaggero. Почти все пострадавшие были живущими в доме пенсионерами. Один человек госпитализирован в тяжёлом состоянии. Предполагается, что возгорание возникло в комнате пациента, получившего наиболее сильные ожоги.