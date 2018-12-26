Правительственная армия Сирии вошла в курдский город Манбидж

16:16 | 28.12.2018

Правительственная армия Сирии вошла в город Манбидж, который расположен в 85 км от Алеппо и находился под контролем курдов. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на главное командование вооруженных сил арабской республики. «Исходя из обязательств армии и вооруженных сил и в ответ на призыв населения Манбиджа генштаб армии и ВС объявляет, что армия вошла в Манбидж и подняла над ним флаг Сирийской Арабской Республики», – передает РИА «Новости» заявление сирийского генерального штаба.



Как напоминает iz.ru, ранее курдские формирования YPG обратились к Дамаску с призывом взять под контроль районы, которые покинули их отряды.