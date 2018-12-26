Эксперты назвали профессии, которые будут самыми востребованными в 2019 году

15:24 | 28.12.2018

Эксперты портала SuperJob.ru назвали профессии, которые будут самыми востребованными в 2019 году. Об этом сообщает «Российская газета». По прогнозам аналитиков, в 2019 году спросом будут пользоваться дизайнеры, аналитики данных, разработчики мобильных приложений. Верный путь к ежемесячному доходу выше 200 тыс. руб. — знание нескольких языков программирования. Многие компании в будущем году намерены расширить штат IT-специалистов.