В США умерла «мать телескопа «Хаббл» ученая Нэнси Грейс Роман

15:17 | 28.12.2018

Известная как «мать телескопа «Хаббл» ученая Нэнси Грейс Роман скончалась в США в возрасте 93 лет, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на ее двоюродную сестру. Роман была доктором наук по астрономии и первой женщиной на руководящем посту в НАСА.



Как напоминает РБК, Роман участвовала в планировании и разработке спутника COBE (Cosmic Background Explorer) и телескопа «Хаббл», который запустили в космос в 1990 году.