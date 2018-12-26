Гражданка России задержана в Финляндии по запросу США

15:03 | 28.12.2018

Гражданка России Тэрада Мира задержана в аэропорту Хельсинки по запросу властей США, сообщили 27 декабря в консульском отделе при посольстве России в Финляндии. О случившемся финская сторона сразу уведомила РФ. Отмечается, что причиной задержания стал ордер Интерпола по обращению США.