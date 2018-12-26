В Вене двое неизвестных напали на церковь

14:54 | 28.12.2018

Двое неизвестных напали на римско-католическую приходскую церковь Марии Победительницы в Вене, в результате пострадали от 8 до 15 человек. Об этом сообщает издание Kronen Zeitung. Все пострадавшие — в возрасте от 56 до 68 лет. Согласно описанию свидетелей, у обоих злоумышленников темные волосы и они говорят на немецком языке с иностранным акцентом. Отмечается, что, скорее всего, речь идет об ограблении.