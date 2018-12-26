В небе Нью-Йорка из-за взрыва трансформатора появилось голубое свечение

14:38 | 28.12.2018

Вечером в четверг жители Нью-Йорка наблюдали ярко-синее свечение в небе над городом. Пользователи соцсетей высказывали догадки, что стало причиной этого необычного явления. Один из них предположил, что это либо русские, либо инопланетяне, либо северное сияние, передает russian.rt.com.



Как сообщили в аккаунте полиции города в Twitter, это результат взрыва трансформатора на заводе энергетической компании Consolidated Edison. «Огни, которые вы видели по всему городу, как оказалось, были от взрыва трансформатора на объекте Con Ed в районе Куинс. Огонь находится под контролем, будем информировать по мере поступления дополнительной информации», — говорится в сообщении.