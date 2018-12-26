На Украине появится социальная реклама, рассказывающая об Европе и европейских ценностях

14:16 | 28.12.2018

Министерство информационной политики Украины подготовило три социальных рекламных ролика, в которых украинцам покажут, что такое Европа и европейские ценности. Об этом сообщается на сайте ведомства, передает РИА «Новости».



По словам заместителя министра по информационной политике Эмине Джапаровой, ролики будут «бытовым языком» объяснять, что такое Европа и европейские ценности. Она подчеркнула, что украинцы могут часто посещать Европу, однако «Украина европейская» начинается с культуры поведения жителей страны. Отмечается, что ролики будут показывать не только в эфире украинских телеканалов, но также в Интернете и кинотеатрах, сообщает «Эхо Москвы».