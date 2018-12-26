Путин подписал закон о продлении периода льготной уплаты штрафов ГИБДД

14:10 | 28.12.2018

Путин подписал закон о возможности продления срока уплаты штрафов за нарушения ПДД со скидкой 50 %, если соответствующее почтовое уведомление поступило после истечения льготного двадцатидневного срока, передает iz.ru.



«В случае, если копия постановления о назначении штрафа… отправленная по почте, поступила после истечения 20 дней со дня вынесения, то указанный срок подлежит восстановлению судьёй, органом, должностным лицом, вынесшим такое постановление», — говорится в тексте закона. При этом соответствующее ходатайство должен подать привлечённый к административной ответственности, сообщает govoritmoskva.ru.