16:55 | 27.12.2018

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не намерены выводить войска из Ирака. Об этом сообщает The Washington Post. Трамп также отметил, что Ирак может быть использован в качестве базы для атаки на боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в РФ) — при необходимости.



Как напоминает iz.ru, 19 декабря Трамп отдал приказ полностью вывести войска из Сирии. Он заявил, что США разгромили силы ИГ.