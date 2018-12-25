В Хабаровске грабитель взорвал гранату на торговой базе

16:52 | 27.12.2018

В Хабаровске мужчина взорвал гранату на территории торговой базы. По предварительным данным, это был грабитель, который сделал это в ходе отступления, передает MK.ru. В результате взрыва он погиб. Кроме того, еще три человека пострадали. Выяснением обстоятельств случившегося занимаются следственные органы.