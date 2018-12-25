В Германии недовольный рождественскими подарками ребёнок вызвал полицию

16:48 | 27.12.2018

В Германии девятилетний житель города Цетель вызвал полицию из-за того, что ему не понравились его рождественские подарки, сообщает NDR. Немецкие полицейские прибыли к недовольному ребёнку. Они сравнили его список желаемых подарков с тем, что лежало под рождественской ёлкой. Ни одного совпадения они не нашли. В результате полицейским пришлось объяснять ребенку, что Санта-Клаус, очевидно, в силу своего возраста мог перепутать подарки.