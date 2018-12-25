Министерство внутренних дел предложило ввести бессрочный вид на жительство для иностранцев

16:44 | 27.12.2018

Министерство внутренних дел предложило отказаться от необходимости продлевать вид на жительство для иностранцев каждые пять лет. Проект федерального закона опубликован на Едином федеральном портале нормативных правовых актов, передает РИА «Новости». Это, отмечается в проекте, «упростит механизм реализации института постоянного проживания» и «предполагает пересмотр отношений в сфере налогообложения и сборов». Планируется, что закон вступит в силу в сентябре 2019 г.