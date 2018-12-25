Россия и мир
16:39 | 27.12.2018
Американец Колин О'Брейди первым в истории пересек Антарктиду в одиночку
Как уточняет The New York Times, последние 77,5 мили (124,79 км) он прошел за 32 часа не останавливаясь. Всего О'Брэди преодолел более 1499 км за 53 дня. За собой он тащил сани с запасом еды, топлива, палаткой и другими необходимыми предметами.
Во время предыдущих попыток покорить Антарктиду путешественники пользовались помощью других людей для пополнения запасов и уточнения маршрута. Единственная попытка преодолеть путь в одиночку завершилась гибелью британского исследователя Генри Ворсли два года назад.
© «Вечерние Ведомости»
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