Американец Колин О'Брейди первым в истории пересек Антарктиду в одиночку

16:39 | 27.12.2018

Колин О'Брейди первым в мире смог в одиночку, без посторонней помощи, пересечь Антарктиду. 33-летний американец опередил в остром соперничестве 44-летнего капитана британской армии Лу Радда.



Как уточняет The New York Times, последние 77,5 мили (124,79 км) он прошел за 32 часа не останавливаясь. Всего О'Брэди преодолел более 1499 км за 53 дня. За собой он тащил сани с запасом еды, топлива, палаткой и другими необходимыми предметами.



Во время предыдущих попыток покорить Антарктиду путешественники пользовались помощью других людей для пополнения запасов и уточнения маршрута. Единственная попытка преодолеть путь в одиночку завершилась гибелью британского исследователя Генри Ворсли два года назад.