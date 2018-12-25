Журнал Forbes назвал самых неприбыльных актеров Голливуда

16:35 | 27.12.2018

Журнал Forbes представил рейтинг самых неприбыльных голливудских актёров. Как указывает издание, при создании рейтинга учитывались последние три фильма, в которых актёры сыграли главную роль, при этом в расчёт брались только игровые кинокартины, выпущенные на более чем 2 тыс. экранов до 1 июня 2018 года, передает russian.rt.com.



Первое место в списке досталось Мэттью Макконахи. С одного заплаченного актеру доллара за роль в фильме "Темная башня" создатели картины получили только доллар и один цент. За ним следуют Кристиан Бейл ($1,50) и Мэтт Деймон ($3,70). За ними — Мелисса Маккарти, Риз Уизерспун, Дженнифер Лоуренс, Шарлиз Терон, Том Круз, Том Хэнкс и Бен Аффлек, сообщает РБК.



Самыми эффективными оказались актеры, игравшие в фильмах о супергероях. Первое место в рейтинге самых доходных актеров занял Джереми Реннар («Мстители: Финал», «Ты водишь!»). С каждого заплаченного за его актерскую работу доллара вернулось $82,7 (расчет производился за три последних фильма, где были заняты актеры). Следом за ним идет Марк Руффало, у которого возвратность $80 c $1, отмечает forbes.ru.