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Россия и мир


 

16:30 | 27.12.2018

У церкви в Афинах взорвалась бомба

У церкви Святого Дионисия в афинском районе Колонаки сработало взрывное устройство, пострадали два человека. Об этом сообщает Ekathimerini со ссылкой на полицию.

Как отмечает РИА «Новости», ранен полицейский, который приблизился к бомбе. С ранениями рук и головы его доставили в военный госпиталь. Помимо полицейского, травмы получил церковный сторож. Он увидел подозрительный предмет и вызвал полицию. Как только полицейский подошел, бомба взорвалась, пишет издание Newsit.

© «Вечерние Ведомости»

 


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