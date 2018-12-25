У церкви в Афинах взорвалась бомба

16:30 | 27.12.2018

У церкви Святого Дионисия в афинском районе Колонаки сработало взрывное устройство, пострадали два человека. Об этом сообщает Ekathimerini со ссылкой на полицию.



Как отмечает РИА «Новости», ранен полицейский, который приблизился к бомбе. С ранениями рук и головы его доставили в военный госпиталь. Помимо полицейского, травмы получил церковный сторож. Он увидел подозрительный предмет и вызвал полицию. Как только полицейский подошел, бомба взорвалась, пишет издание Newsit.